12 bin caretta caretta mavi sularla buluştu

"DENİZLERİN BAHÇIVANLARI"

Yıl içerisinde ekiplerin çok sayıda yaralı caretta carettayı tedavi ettiğini belirten Kaska, bunların arasındaki yeşil ve iribaş deniz kaplumbağalarının da önemli olduğunu dile getirdi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının denizlerin çimenlerini, çayırlarını yediğini ifade eden Kaska, "Yeşil deniz kaplumbağaları 'denizlerin bahçıvanları' ve dolayısıyla denizlerin oksijenlenmesini sağlıyor. Denizdeki oksijen de çok balık demek. Her tür canlının bundan yararlanması demek. Dolayısıyla aslında yeşil deniz kaplumbağasını korumak demek bizim önümüze daha fazla balığın gelmesi demek. İribaş deniz kaplumbağalarının yaşadığı ortamlarda denizlerin temiz olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Kaska, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çünkü bunlar denizdeki denizanalarını yiyorlar. Bu denizanaları ne kadar çok olursa o bölgede kirliliğin arttığının bir göstergesi. İşte bu yönüyle de deniz kaplumbağaları adeta bizim için yüzülebilecek alanlar hazırlayarak denizanalarını temizliyor. Turizm için verimli alanlar oluşturuyor. İşte bu yönüyle de bu kaplumbağaların tedavilerinin tamamlanarak denize gönderilmesi ve onların ağzının kenarlarından düşen besin parçalarının da küçük balıklara yem olması ekosistem için önemli. Gerçekten değirmen gibi çalışıyorlar ve bütün küçük balıkların da beslenmesini sağlıyorlar"