Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe'de yapılan koronavirüs kınasının ardından sorumlulara kesilen 35 bin TL para cezasının caydırıcılıktan uzak olmadığını gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya mahallesinde halaylı düğünde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

ARTAN VAKALAR GÖZ KORKUTMADI

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İzmit Alikahya mahallesinde gerçekleştirilen düğüde çekilen halaylarla birlikte maskesiz vatandaşlar dikkatleri çekerken, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Çocuk yaşlı dinlemeden yapılan düğün koronavirüsle yapılan mücadelede kat edilecek çok mesafe olduğunu gözler önüne serdi.