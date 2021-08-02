Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında müsilaj ile mücadele ediliyor. Deniz yüzeyindeki müsilaj toplandı. Karamürsel ilçesinde Karamürsel Sualtı Sporları Derneği ve Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü dalgıçları, İnönü Gemisi yapay resifine daldı. Yapılan dalışta müsilajın deniz yüzeyinden sonra deniz suyu içerisinde de etkisini kaybettiği gözlemlendi. Haziran ayında yapılan dalışta yapay gemi resifi neredeyse görülmeyecek durumda iken şu an deniz altındaki canlılık su altı kameraları ile kaydedildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, "Müsilajın yüzeyde yoğun olduğu günlerde Karamürsel açıklarında yapay resif olarak kullanılan İnönü Gemisi'nde yapılan çekimlerde batık tamamıyla müsilaj ile kaplıydı. Aradan iki ay geçti. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi´nden 700 metreküp bir müsilaj temizliği gerçekleştirdik. Akılda kalan sorulardan birisi de deniz içindeki durumdu. Şimdi bugün de su altı kulüpleri burada dalış yaptı. Yapılan temizlik sonrasında müsilajın deniz içerisinde de etkisini yitirdiği elde edilen görüntülerden de anlaşılıyor. Müsilaj ile yapılan mücadele kapsamında alınan önlemler ve diğer çalışmalar eylem planı kapsamında durmadan devam edecek" denildi.
'SUYUN ALTINDAKİ CANLILIK BİZİ SEVİNDİRİYOR'
2009 yılından bu yana Marmara Denizi´nde su altına dalış yaptığını belirten Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü dalgıcı Özcan Karabulut, "İki ay önce müsilajla alakalı ciddi korkular yaşamıştık. Kentin yöneticileri ve halkımızın hassasiyeti durumu bizim lehimize çevirdi. Şu anda suyun altındaki canlılık bizi çok sevindiriyor. Bu konuda çaba gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
'DENİZ DİBİNDEKİ MÜSİLAJ HEMEN HEMEN KAYBOLDU'
Nicomedia su sporları antrenörü Birol Şenkul, "Geçtiğimiz aylarda dalış yaparken belli metrelerde, yoğun sis tabakası gibi müsilaj parçaları ve tabakası doluydu. Deniz içerisinde fazla bir şey göremiyorduk. Son zamanlarda yapılan dalışlarda deniz dibindeki müsilajın hemen hemen kaybolduğu görülüyor. Bundan iki ay önce deniz içerisinde elimizi uzattığımda elimizi göremezken şu an epey bir şekilde net bir görünüm bulunuyor" diye konuştu.
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