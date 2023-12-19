STK'ler, üniversiteler, kamu kurumları ve öğrencilerin projeyi merak ettiğini dile getiren Önem şunları kaydetti: "Hem Avrupa hem de dünyadan birçok gazeteci ya da bu konuda araştırması olan insanları burada ağırlıyoruz. Almanya ve Kanada'dan gelen 2 gazeteci tesisi gezdi. Bu proje hem Avrupa çapında hem dünya çapında ses getiren, örnek bir proje. Projemizi önemsiyoruz ve geleceğimizle ilgili hedeflerimizi bu yönde belirledik. Dünyada temizlik anlamında böyle bir proje yok. Burada bir kazı yapıp bir derinleştirme çalışması yapmıyoruz. Burada bir temizlik projesi yapıyoruz. Marmara Denizi'nin en doğu kısmında 100 yılda biriken çamuru deniz ekosisteminden alıyoruz. Bu deniz ekosistemi için çok önemli, geleceğimiz için çok önemli."