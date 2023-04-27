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Ege’nin İncisi olarak bilinen İzmir, masmavi bir şehirdir. Antik kentleriyle, sembolü haline gelmiş olan saat kulesiyle ve birbirinden güzel plajlarıyla şehirde yerli ve yabancı turistler yaz aylarını geçirmekten keyif alıyor. Helenistik dönemden günümüze uzanan yapılarıyla şehirde arkeoloji turları yapabilir, isterseniz şehrin birçok ünlü caddesinde alışverişler yapabilir isterseniz de yeşil ve mavinin karıştığı tatil kasabalarında zaman geçirebilirsiniz. Şehrin her ilçesi ve kasabası birbiriyle bağlı ama farklı havasıyla ziyaretçilerini büyülerken aynı zamanda jeep safarileri, rüzgar sörfleri, yamaç paraşütü gibi ekstrem maceralara da imkan sağlıyor.

Bir günde gezmeye doyamayacağınız İzmir’de gezilecek yerler listeniz:

İzmir Saat Kulesi

İzmir Konak Meydanında yer alan İzmir Saat Kulesi neoklasik ve Osmanlı mimari yapısının izlerini taşımaktadır. 1901 yılında II. Abdülhamit’e ithafen yapılmış kule palmiyelerin arasında denize olan manzarasıyla hoş bir yapıya sahiptir. İzmirlilerin buluşma yerlerinden biri olarak bilinen saat kulesi aynı zamanda şehrin sembolüdür. Şehrin gece ve gündüz güzel manzarasına ortak olan saat kulesinin altında çeşme de bulunmaktadır. İzmir’de günübirlik gezeceğiniz yerlerden olan Konak Meydanı’ndaki saat kulesi ziyaretinizden sonra Kemeraltı Çarşısı’nı da gezebilirsiniz.

Efes Antik Kenti

İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Klasik Yunan devrindeki İyonya’nın şehirlerinden biri Efes’ti. Efes Antik Kenti içinde yer alan ve dünyanın yedir harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı’dır. Günümüze ulaşan yapı bu özelliği sayesinde İzmir’in yerli ve yabancı turistlerinin odak noktası konumunda. Aynı zamanda antik kentte yer alan antik tiyatro, Celsus Kütüphanesi, Meryem Ana Evi’nin yanı sıra birçok kilise ve tapınağa da sahiptir. Efes’te yer alan Yuhanna Kalesi’de antik kentin ilk yerleşim bölgesi olarak bilinmektedir.

Şirince Köyü

Selçuk ilçesindeki küçük mahallelerinden biri olan Şirince Köyü eski bir Rum kasabasıdır. Nüfus mübadelesinin ardından köyde azalan Rum nüfusu etnik ev tarzlarını günümüzde de korumuştur. Hiçbiri birbirinin manzarasını engellemeyen evlerin bulunduğu bu yerde aynı zaman iki adet kilise bulunmaktadır. Yemyeşil doğasıyla da hoşunuza gidecek bu kasabayı İzmir’de ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olarak görebilirsiniz. Adı gibi şirin olan bu köyde bahar gelmesiyle açan çiçekler ve bölgeye has üretilen şaraplar ünlüdür.

Agora Ören Yeri

Kent meydanı anlamına gelen Agora, Antik Yunan ve Romalıların Pazar yeri olarak biliniyor. Agora’da bulunan Herakles, Dionysos, Eros ve Hermes heykelleri de ilgi çekiyor. Bölgenin sosyokültürel olayları hakkında bilgi veren yazıtları, mermerleri ve kabartmaları da İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte. Açık hava müzesi olarak görebileceğiniz Agora Ören yeri birçok kültürden eserler ve yapılar barındırdığı için tarih severlerin ilgisini ekmektedir.

Alaçatı

İzmir’in birbirinden güzel tatil kasabalarından biri olan Alaçatı, gerek Ege tarzı evleriyse gerekse Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla yaz aylarınızın vazgeçilmez rotalarından biri olmalı. Şehrin Çeşme ilçesinde yer alan kasaba aynı zamanda bölgenin simgesi olarak da görülüyor. Çeşme’nin beyaz ve mavi işlemeli yapıları, çiçekli cam kenarları, küçük ve renkli butikleri, özellikle de yel değirmenleri ziyaretçilerini büyülüyor. Ege’ye kıyısı olan bu kasabada isterseniz denize girebilir isterseniz de rüzgar sörfü yaparak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. İzmir’de yazın gezilecek yerlerden biri olan Alaçatı güzellikleriyle ve turistik mekanlarıyla tatilinize renk katacak.

Foça

Özellikle koylarıyla meşhur olan bölgede halk arasında Eski Foça ve Yeni Foça ayrımı yapılıyor. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada görebileceğiniz Foça İzmir’in bir ilçesidir. İçerisinde yer alan ve en çok ziyaretçi çeken Athena Tapınağı, kıyı şeridinde yer alan ve çeşitli sebeplerle tekrar inşa edilen Beş Kapılar Kalesi, Değirmenli Tepe ve küçük adacıklara benzeyen Siren Kayalıklar Foça gezinizin merkez noktaları olacaktır.

Kemeraltı Çarşısı

İzmir merkezde Konak Meydanından başlayarak gezebileceğiniz Kemeraltı Çarşısı’nın 19. Yüzyıla kadar üstü kapalıydı. İzmir’de gelişen ve değişen kültürel yapıyla bölgedeki han ve bedestenlerin yerini her ihtiyacınıza uygun alışveriş yerleri ve kafeler aldı. Aynı zamanda bölgedeki kültürel el işçiliği ve zanaat eserlerinin de bulunduğu Kemeraltı Çarşısı İzmirliler için önemli bir yapıya sahip.

Çeşme

İzmir’in turistik ilçelerinden biri olan Çeşme tarihi kalıntılarıyla da ilgi çekmektedir. Bölgedeki tarihi güzelliklerden olan Çeşme Kalesi, çevresindeki arkeolojik kalıntılarında sergilendiği Çeşme’de gezilecek yerlerden biri. İzmir’de yazın gezilecek yerlerden olan Çeşme mavi bayraklı plajları, gece gündüz aktif yaşamı ve renkli çiçekli sokaklarıyla büyüleneceğiniz bir yer. Bölgenin yerli ve yabancı turistler tarafından en çok sevilen Ilıca Plajı da sakin ve orta sıcaklıktaki deniziyle ziyaretçilerinin memnun kaldığı yerlerden biri.

Kordon

İzmir’in Alsancak mahallesinde bulunan bir kıyı şerididir Kordon. İzmirlilerin buluşma noktalarından biri olan Kordon İzmir Cumhuriyet Meydanı ve bölgedeki limanın arasında yer almaktadır. Yürüme ve bisiklet yollarının yanı sıra çevresindeki restoran ve kafeleriyle de ünlü sahil boyu İzmirlilerin günbatımını izlemek için geldiği yerlerden biri. Aynı zamanda Kordon’un yakınlarında bulunan Tarihi Rum Evlerini ve Kıbrıs Şehitler Caddesini ziyaret ederek taçlandırabilirsiniz.

Bergama

İzmir’in antik kentliyle ünlü ilçelerinden biri de Bergama’dır. İzmir’de sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız Bergama’da keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bergama’nın ünlü Kozak Yaylası’na çıkarak yemyeşil doğal arazisinden şehri kuş bakışı izleyebilir, isterseniz şifalı kaplıcalarına da uğrayabilirsiniz. Bergama’nın önemli yerlerinden biri olan Pergama Antik Kenti ilçenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınmış olan antik kent Pergamon Krallığı’nın başkenti olarak da bilinmekte. Birçok antik tarihi yapıyı ve doğallığı bir arada görebileceğiniz Bergama’ya tekrar tekrar gelmek isteyeceksiniz.

Dario Mareno Sokağı

Şehrin sevilen sokaklarından biri olan bu yer adını İzmir’i çok sevdiği bilinen Dario Moreno‘dan almıştır. Sokakta sizi Dario Moreno ve Enrico Macias adındaki iki sanatseverin büstü karşılıyor. Rum evlerinin arasında kalan kafeleriyle şehrin bu güzel sokağını ziyaret ettikten sonra iki semti birbirine bağlamak amacıyla yapılmış İzmir Tarihi Asansörüne de uğrayabilirsiniz.

Homeros Vadisi

İzmir’de gezilecek yerler doğanın kalbinin attığı ve adını Antik Çağ edebiyatçılarından biri olan Homeros’tan almış yemyeşil bir vadi burası. Birçok kuş türünün ve canlının bir arada yer aldığı Homeros Vadisi hakkında halk arasında çeşitli rivayetlerde bulunmaktadır. Şehrin kalabalığından uzaklaşarak kafa dağıtmak isteyenlerin geldiği Homeros Vadisi İzmir’in Bornova ilçesinde bulunmaktadır.

Urla

İzmir’in sevilen tatil beldelerinden biri olan Urla özellikle yat limanıyla ünlü bir beldedir. Manzarasına doyamayacağınız bu yerde uzun yıllardır devam eden zeytinyağı geleneğinin simgesi olan Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda bölgede birçok mavi bayraklı plajlar ve üzüm bağları bulunmaktadır. Masmavi denizi ve yemyeşil üzüm bağlarıyla Urla, İzmir gezinizde unutamayacağınız yerlerden biri.

Bozdağ Kayak Merkezi

Özellikle yaz turizmiyle tanınan bu şehre kışın geldiyseniz ve yapılacak aktiviteler arıyorsanız Bozdağ Kayak Merkezi hoşunuza gidecek. Her seviyeye uygun parkurları ve kar görmek isteyen Egelilerin favori mekanı olan kayak merkezinde her yıl şubat ayında “Dağcılık Festivalleri” de düzenlenmekte. İzmir’de kışın gezilecek yerlerden biri olan Bozdağ’da bahar ve yaz aylarında dağcılık, kaya tırmanışı ve trekking gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos