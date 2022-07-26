İzmir'de ESHOT'un kadın şoförüne yumruklu saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünde görevli kadın şoför, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olaya ilişkin gereken hukuki takibi yapacaklarını söyledi.
Olay, dün sabah saat 07.53 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Gar'ı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan kadın şoför B.A, Alsancak Gar'dan yolcu aldıktan sonra hareket etti.
Bir süre sonra B.A, trafik lambasında kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde kapı açmanın yasak olması nedeniyle B.A, kapıyı açmadı. Bunun üzerine, otobüste yolcu olarak bulunan G.Y, şoför B.A'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak olumsuz cevap alınca iddiaya göre yolcu G.Y, şoför B.A'ya hakaret etti. Kontrollü bir şekilde yolcu otobüsünü yolun sağında durduran B.A, ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.
KADIN ŞOFÖRE YUMRUK ATTI, GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği sırada, yolcu G.Y. şoför koruma kapısını kırarak B.A'ya yumruk attı. Arbedenin yaşandığı sırada, diğer yolcular araya girdi. Bu sırada gelen polis ekipleri saldırgan yolcu G.Y'yi kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve saldırgan yolcudan şikayetçi oldu.
Kadın şoförün sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı anlar araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
BAŞKAN TUNÇ SOYER: HUKUKİ TAKİPTEYİZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer, "Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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