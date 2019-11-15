15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir’de kahvaltıda ağabeyiyle tartışan çocuğu burnunu kanatana kadar döven bakıcı, evdeki güvenlik kamerasına yakalandı.
İHA'nın haberine göre, akılalmaz şiddet olayı İzmir Karşıyaka'da meydana geldi. Çeşitli sağlık problemleri olan 3 çocuğuna tek başına bakan Çetin B., iddiaya göre ülseratif kolit, hafif düzeyde zeka geriliği, görme kaybı ve behçet hastalığı bulunan 16 yaşındaki büyük oğlu A.M.B. hastanede yatarken bir refakatçinin aracılığıyla A.E. ile tanıştı.
KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ŞOKE OLDU
Baba Çetin B., hem kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E.'ye yardımcı olmak hem de çocuklarına bakması amacıyla A.E. ile yatılı bakıcılık konusunda anlaştı. Evdeki güvenlik kamerasını incelediği zaman kadının çocuklarına iyi baktığını gören Çetin B., kadına güven duydu ve kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bıraktı. Daha sonra evin büyük oğlu A.M.B., babasına A.E.'nin 7 yaşındaki görme problemi olan kardeşi H.B.'nin burnunu kanatıp dişini kırdığını söyledi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını izleyen Çetin B. izledikleri karşısında şoke oldu.
PARA VE CEP TELEFONUNU ÇALDIĞINI İDDİA ETTİ
Önce oğlu H.B.'ye durumu soran baba, "Dişimi kapıya çarptığım için kırdım, burnumu da yarayı yolarken kanattım" cevabını aldı. A.E. de olayın H.B.’nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini iddia etti. Bunun üzerine hem oğluna hem de A.E.'ye görüntüleri izleten baba, bakıcı A.E.'yi ikaz etti. A.E., o günün gecesi çocuklar salonda uyurken evdeki eşyalarını toplayıp kaçtı. Çetin B., A.E.'nin evdeki cep telefonu ve 7 bin 800 TL'yi de çaldığını öne sürdü.
BABA, BAKICI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kadın hakkında suç duyurusunda bulunan Çetin B., "Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Çocuklarıma bakması için onunla anlaştım. Yaklaşık bir sene bizimle kaldı. Evi kameralarla donattım ama ona güven duyunca kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bırakmıştım. Darp görüntüleri sonrası telefon ışığı ile eşyalarını toplayıp kaçmış. O sırada da telefonda birileriyle mesajlaşmış. Kadın hakkında suç duyurusunda bulundum. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.
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