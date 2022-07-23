İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne memnuniyet ödülü

Küresel arenada üniversiteleri derecelendiren Londra merkezli Times Higher Education, her yıl sekiz alanda ödül veriyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2022 yılında “Uluslararasılaşma” alanında ödülün sahibi oldu. Toplamda iki alanda finale kaldıklarına vurgu yapan Rektör Baran, ödülü Türkiye'ye getiren ilk üniversite olmanın da haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
"30 YILA ONLARCA BAŞARI SIĞDIRDIK"
1992 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, devlet üniversitesi statüsüne sahip. İngilizce eğitim veren İYTE’nin 3 fakültesi ve 18 bölümü var. Rektör Baran “Eğitim ve araştırmada, topluma katkıda ileri düzeyde çalışmalar yürüten bir enstitümüz var. Türkiye'nin tek yüksek teknoloji enstitüsünden bahsediyoruz.
İYTE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASINDA İKİNCİ SIRADA
Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran “Öğrencilerin kişisel ve kariyer gelişimlerine katkı sunuyoruz. Kampüsün barınma, ulaşım, sosyal ve kültürel yaşam zenginlikleri gibi alanlarda değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda İYTE, “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2022” sıralamasında Türkiye'nin en başarılı ikinci, devlet ve vakıf üniversiteleri ekseninde ise en başarılı üçüncü üniversitesi oldu. Bu kapsamda sevgili öğrencilerimizden rektör olarak da bir gümüş madalya ödülünü almaya hak kazandım” diye konuştu.
MEZUNLARIN YÜZDE 6’SI GİRİŞİMCİ OLDU
İYTE’den mezun olan öğrencilerin hızlı bir şekilde çok kaliteli işler bulduklarını söyleyen Rektör Baran, bazı öğrencilerin iş bulmanın ötesine geçtiğini ve kendi işlerini kurduklarını vurguladı. Rektör Baran “Yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden girişimcilere de dönüşüyorlar. Mezunların yüzde 66'sı özel sektörde, yüzde 28'i kamuda, yüzde 6'sının ise girişimci olduğunu söylemem lazım” diyerek mezun verilerini paylaştı.
AKADEMİSYEN YETİŞTİREN İYTE
İYTE 50 master doktora programında eğitim veriyor. Rektör Baran “Doktora mezunlarımızın bazı bölümlerde yüzde 91-92'si bizlerin meslektaşı oldu. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalışan mezunlarımız var” dedi. Rektör Baran, üniversite öğrenci adaylarının tercih yapmadan önce İYTE’ye gelmelerini, kendilerini yakından tanımalarını ve sonrasında karar vermelerini önerdi
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