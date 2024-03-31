İzmir Menderes Belediyesi hangi partide? İzmir Menderes Belediye başkanı kimdir? İzmir Menderes Belediye başkan adayları
İzmir Menderes Belediyesi hangi partide? İzmir Menderes Belediye Başkanı kimdir? İzmir Menderes Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menderes Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menderes Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları..
İzmir Menderes BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Menderes Belediye Başkanlığını 34138 alınan oy ve %55.66 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mustafa Kayalar kazanmıştır.
Menderes Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %55.66
Adalet ve Kalkınma Partisi %42.86
Saadet Partisi %0.63
Demokratik Sol Parti %0.39
Bağımsız %0.30
Demokrat Parti %0.19
Vatan Partisi %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi %0.10
İzmir Menderes BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSİNAN AKDENİZ - AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İLKAY ÇİÇEK - CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ERGUN ÖZGÜN - İYİ Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı DİLEK ETE - MEMLEKET İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ARMAĞAN GÖRENEL - VATAN İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı BERNA AYKAÇ - DSP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı SENGÜL SÖGÜT - HKP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İBRAHİM OKTAY - MP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı UĞUR KÜL - DP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı HAMZA TAÇYILDIZ - YENİDEN REFAH İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı CENK CEM ŞAHİN - ZP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı GÜLHAN AKYOL - DEVA İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ENGİN ŞENGÜLER - ABP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İSMAİL YASSIKAYA - MP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı SADETTİN HASBİL - OCAK İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ULAŞ ERDOĞAN - TKP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı AHMET ALKAN - SP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ÖMER BOZKURT - HÜDAPAR İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı DURSUN KIZILTAŞ - DP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ALPER ÇAĞRI CEBECİ - MP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı CAN BÜYÜKAŞIK - BTP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı HANDE AYDOĞDU - DEM Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı FARAŞİN GÜMÜŞ - DEM Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ZEKİ GÜNAYDIN - TİP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ALİ RIZA UYGUR - DEVA İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı GÜLHAN ATIŞ - TİP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı DUYGU DAĞ - MİLLİYOL İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı HÜLYA TÜMTÜRK - ANAP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı
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