İzmir'de su kesintisi, bugün saat 19.00 sularında İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle yaşandı. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi.

GAZİEMİR, KARABAĞLAR VE BUCA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Tahtalı Barajı''ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden hatta meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de yaşanan su kesintisi ile ilgili İZSU'nun internet sitesinde bilgilendirme notu paylaşıldı. İZSU kesintilerin ise 2 gün 12 saat süreceği yani tahmini olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir'e suyun yeniden 25 Aralık 2019 Çarşamba sabahı saat 07.00'da verilmesi bekleniyor.

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İZSU BUCA

UĞUR MUMCU CADDESİ NO :86 KOZAĞAÇ ÇEVİKBİR MEYDANI BUCA

0 232 293 72 99 - 293 73 00

İZSU KARABAĞLAR

5758/3 SOKAK NO: 2D/2F KARABAĞLAR

0 232 293 73 80

İZSU KARABAĞLAR

5758/3 SOKAK NO: 2D/2F KARABAĞLAR

0 232 293 73 80