        İzmir su kesintisi Ağustos 2025: İzmir'de hangi ilçede ve mahallede sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İZSU su kesinti programı

        İzmir'de su kesintileri artarak devam ediyor: 2025 Ağustos İzmir planlı su kesintisi programı ile sular ne zaman gelecek?

        İzmir'de su tasarrufu için 22 Ağustos'tan itibaren merkez ilçeler ve Menemen'in bazı mahallelerinde, kenti üç bölgeye ayırarak her 3 günde bir gece 23.00-05.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacak. Su kesintisi birçok ilçeyi ve dolasıyla onlarca mahalleyi etkileyecek. İşte, 2025 Ağustos İzmir planlı su kesintisi programı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:23
        • 1

          İzmir’de barajlardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle uygulanan gece su kesintileri yeni plana göre devam edecek. İZSU’nun duyurusuna göre 22 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren merkez ilçeler ve Menemen’in bazı mahallelerinde, kenti üç bölgeye ayırarak, her 3 günde bir 23.00-05.00 saatleri arasında dönüşümlü kesinti yapılacak. Peki, İzmir'de nerede, hangi ilçe ve mahallerde su kesintisi yapılacak? İşte, 2025 Ağustos İzmir su kesintisi programı...

        • 2

          İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTELERİ DEVAM EDİYOR

          İzmir'de barajlardaki su miktarlarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle 6 Ağustos'ta başlatılan gece su kesintileri, yeni bir planlama doğrultusunda devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla kesinti programında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

        • 3

          İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          İzmir’de barajlardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle uygulanan gece su kesintileri yeni plana göre devam edecek. İZSU’nun duyurusuna göre 22 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren merkez ilçeler ve Menemen’in bazı mahallelerinde, kenti üç bölgeye ayırarak, her 3 günde bir 23.00-05.00 saatleri arasında dönüşümlü kesinti yapılacak.

        • 4

          2025 AĞUSTOS İZMİR PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

          1. BÖLGE

          Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi

          Kesinti zamanı

          22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

          25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası

          28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası

          31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

        • 5

          1. bölge su kesintisinden etkilenecek mahalleler

          Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri

          Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

          Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri

          Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri

          Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri

        • 6

          2. BÖLGE

          Bornova, Buca, Karabağlar ve çevresi

          Kesinti zamanı

          23.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

          26.08.2025 Salı saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

          29.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

          01.09.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası

        • 7

          2. bölge su kesintisinden etkilenecek mahalleler

          Kesintiden etkilenecek mahalleler

          Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

          Bayraklı: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri

          Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri

          Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri

          Gaziemir: Emrez mahallesi (kısmen)

        • 8

          3. BÖLGE

          Halkapınar, Kale, Alsancak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak,

          Yeşilyurt ve çevresi

          Kesinti zamanı

          24.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 25.08.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

          27.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 28.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası

          30.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 31.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

          02.09.2025 Salı saat 23:00 ile 03.09.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

        • 9

          3. bölge su kesintisinden etkilenecek mahalleler

          Karabağlar: Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan mahalleleri

          Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, Huzur, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri

          Bornova: Çamkule Mahallesi (kısmen)

          Buca: Ufuk (kısmen), Çamlık (kısmen) mahalleleri

          Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri

          Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri

          Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri

