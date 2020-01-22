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İzmir su kesintisi 22 ocak! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün su kesintisi yaşanan ilçeler arasında Çeşme, Dikili, Ödemiş, Narlıdere, Beydağ ve Kara Burun var. İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintisi farklı zaman dilimlerini kapsıyor. İşte İzmir'in ayrıntılı su kesintisi listesi

22.01.2020 - 09:24 | Güncelleme:
İzmir

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu şehrin 6 ilçesinde etkili olan su kesintisi nedeniyle soruluyor. Özellikle Çeşme'deki uzun su kesintileri dikkatleri çekiyor. İşte İzmir su kesintisi listesi...

İZMİR SU KESİNTİSİ - SULAR NE ZAMAN GELECEK?

 

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