İzmir Spor Zirvesi'nde neler yaşandı? Şansal Büyüka anlattı

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Duayen gazeteci Şansal Büyüka, HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu Ana Haber'e telefonla bağlanarak İzmir Spor Zirvesi'nde neler yaşandığı anlattı.

İşte Şansal Büyüka'nın açıklamalarından satır başları: Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, bu 3 ismi bir araya getirmek çok kolay değil. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in (eski TFF Başkanı) saygın bir kişiliği ve birleştirici gücü var. İnsan ilişkileri de çok üst düzey, böyle olunca 3 hocayı da bir araya getirebildi ve buluştular. Olağanüstü bir birliktelik oldu. "OLAĞANÜSTÜ BİR FOTOĞRAF" Olağanüstü bir fotoğraf oldu. Kim ne derse dersin Türk futbolunun 50 yılında 3 hocanın yadsınamaz katkıları var. İz bırakan değil, derin iz bırakan hocalar. Her başarıyı onlarla gördük. Fatih Hoca Galatasaray'da Avrupa şampiyonu oldu. Şenol Hoca milli takımla 2002'de dünya üçüncüsü oldu. Mustafa Denizli, G.Saray'la ilk defa yarı final oynayan teknik direktör oldu. Ayrıca üç büyük takımı çalıştırıp şampiyon olan tek hoca oldu. Hepsinin bir arada olması tarihe düşecek bir not oldu. REKLAM

"KONUŞACAKLARIMIZIN YARISINI KONUŞAMADIK" Başka oturumlarda vardı panelde, hepsi 45 dakikaydı. Bu buluşmanın 45 dakikada bitmeyeceği bilindiği için son oturum olarak ayarlandı ve ucu açık oldu. 1 saat 40 dakika oldu, bin kişilik salondan bir kişi kalkıp gitmedi. Bize kalsa sabaha kadar konuşurduk. Bu kadar süreye rağmen konuşacaklarımızın yarısını bile konuşamadık. "HAKEMLER VAR'A OTORİTELERİNİ TESLİM ETMEMELİ" Maçı yöneten hakemin kişilik ve otoritesini VAR'a teslim etmeme konusunda 3 hoca da vurgu yaptı. Sonuçta bu maçı hakem yönetiyor, VAR ona yardımcı olmaya çalışıyor. Hakemler bütün otoritelerini, inisiyatiflerini, hakemlik şahsiyetlerini adeta VAR'a teslim ettiler. 3 hoca da buna karşı durdu ve hakemlerin bunları kendilerinin kullanmasını istediler.

"PARAYI AKILLI HARCAMAK ÖNEMLİ" Ekonomi önemli, para önemli ama parayı akıllı harcamak daha önemli. Hocalar bunu da vurguladı. Tabi maç oynanma konusunda fikir ayrılıkları da oldu, Fatih Hoca daha fazla oynansın dedi. Panel bitti biz gece 22.00'ye kadar kendi aramızda konuşmalara devam ettik. "SARI KART CEZALISI MAÇI KENDİ SEÇSİN" Fatih Hoca şöyle bir öneriyle geldi, panelde söylemedi sıra gelmedi ama... 4 sarı kart üst üste gören futbolcu, hangi maçta cezasını çekeceğini kulüple birlikte kendisi belirlesin dedi. Sebebini ise şöyle açıkladı, bir hakem maç yönetiyor, ertesi hafta derbi veya önemli bir maç var. Biliyor ki şu oyuncular sarı kart sınırında, kartı çekip çekmeme konusunda tedettütte kalıyor. Hakem bir sonraki maçı düşünmezse yapılan hareketin cezasını daha rahat verir dedi. Böyle öneriler geldi. 📍 İzmir Spor Zirvesi'nde neler yaşandı?



🎙️ Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Ana Haber'de @SineCakir'a anlattı. pic.twitter.com/uQgvtSiDXx — HT Spor (@HTSpor) October 9, 2024 "LİG 16 TAKIMLI OLSUN" Ayrıca ligin 16 takımlı olmasının kaliteyi çok yükselteceği konuşuldu, Mehmet Sepil ve Talat Papatya da vardı. Bir yığın futbol adamıyla epey konuştuk. Dert bitmez Türk futbolunda... Efsaneler İzmir'de buluştu! Haberi Görüntüle