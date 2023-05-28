İzmir Seçim Sonuçları 2023: İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından İzmir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 İzmir seçim sonuçları ile il genelinde son durum

İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.74 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 63.5 oldu. İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 1.220.183 oyla yüzde 65.77 - Recep Tayyip Erdoğan: 634.956 oyla yüzde 34.23 aldı.

İzmir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 1.220.183 oyla yüzde 65.77

Recep Tayyip Erdoğan: 634.956 oyla yüzde 34.23

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 1.939.651 oyla yüzde 63.31 - Recep Tayyip Erdoğan: 964.470 oyla yüzde 31.48 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 1.220.183 oyla yüzde 65.77Recep Tayyip Erdoğan: 634.956 oyla yüzde 34.23