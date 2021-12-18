İzmir'de maden ocağında meydana gelen göçük araştırılıyor. İzmir'in Kınık ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçüğün ardından madende çalışan işçilerin yakınları ölü ve yaralı var mı sorusunu araştırmaya başladı. İşte İzmir Kınık kömür madeni göçüğü son gelişmeler
İZMİR KINIK MADEN OCAĞI SON DURUM
İzmir'in Kınık ilçesinde 50'ye yakın işçinin çalıştığı bir kömür madeninde göçük medyana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen ve hafif yaralanan 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kömür madeninde göçüğe neden olan patlamanın Grizu patlaması olduğu tespit edildi.
İZMİR KINIK MADEN OCAĞINDA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, söz konusu göçüğe dair sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu,
Kamuoyunun bilgisine sunulur." demişti.
Vali Köşger, ilerleyen saatlerde bir açıklama daha yayınlayarak
"Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup
Göçük altında kalan vatandaşımız yok
Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok
Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" dedi.
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