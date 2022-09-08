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İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve kutlama sözleri 2022: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı, kısa resimli mesajlar ve sözleri!

İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar

İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri bu kutlu gün öncesi araştırılıyor. 9 Eylül 1922 yılında İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü yarın kutlanacak. Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan İzmir'in Kurtuluşu büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bizler de sizler için 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı ve resimli mesajları bir araya getirdik. İşte, resimli 9 Eylül mesajları...

08.09.2022 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • İzmir'in Kurtuluşu Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. İzmir'in Kurtuluşu, başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sözleri ve mesajları...

  • 9 EYLÜL İZMİR'İN KURTLUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

    İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

  • Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun!

  • Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

  • Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

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