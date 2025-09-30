Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.012,12 %-0,33
        DOLAR 41,5798 %-0,01
        EURO 48,8252 %0,07
        GRAM ALTIN 5.132,20 %0,12
        FAİZ 39,38 %-1,18
        GÜMÜŞ GRAM 61,90 %-1,38
        BITCOIN 113.061,00 %-1,10
        GBP/TRY 55,9226 %0,09
        EUR/USD 1,1736 %0,08
        BRENT 67,14 %-1,22
        ÇEYREK ALTIN 8.391,15 %0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir için "deniz suyu arıtılsın" önerisi - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'den kuraklık yaşanan İzmir için "deniz suyu arıtılsın" önerisi

        İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'deki su kaynaklarında ciddi azalma olduğunu belirterek, deniz suyunun tuzdan arındırılarak kullanılması önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 19:21 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir için "deniz suyu arıtılsın" önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kestelli, Borsanın eylül ayı olağan meclis toplantısında, bir süre önce açıklanan ve tarım alanında pek çok başlık içeren Orta Vadeli Programı destekleyeceklerini belirterek, bugünün en önemli sorunlarının başında azalan su kaynaklarının geldiğini ve durumun son derece kritik bir hal aldığını dile getirdi.

        Küresel iklim değişikliğinin su döngüsünü hızlandırıp düzensizleştirdiğini belirten Kestelli, "İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan 6 barajda su seviyeleri tarihi dip noktalarda. Şehrimizde günlük yaşamsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan suyun çok büyük bölümü yer altı kuyularından temin ediliyor. Su kaynaklarının azalması tarımı da sert şekilde etkiliyor. Tarım ürünlerinin verim ve kalitesinde azalmalar olurken, suya ulaşımdaki enerji maliyetleri artıyor. Üreticilerimiz geçmişte 30-40 metrelerden yer altı suyu temin edebilirken, şimdi 200-250 metrelerden su çekmek zorunda kalıyor." dedi.

        REKLAM

        Kestelli, su tüketimini azaltmak için günlük harcamayı, tarım ve sanayide su ayak izini azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

        Yağışın sınırlı olduğu bölgelerde tuzdan arındırma, yağışlara gerek olmadan tatlı su arzının artırılmasının en pratik yollarından olduğunu belirten Kestelli, şunları söyledi:

        "Su kıtlığı çeken Arap Yarımadası'nda tuzdan arındırma yöntemi yoğun olarak kullanılıyor. Suudi Arabistan, 37 milyonu aşan nüfusuyla milyonlarca umre ve hac ziyaretçisinin ihtiyaç duyduğu suyun yüzde 75'ini bu yolla sağlıyor. Petrol zengini ülke, tuzdan arındırma işleminin getirdiği yüksek oranda karbon emisyonunu bertaraf etmek için yeşil enerji kaynaklarına çok ciddi yatırım yapıyor. Bizim de çeşmelerden su yerine 'tıs' sesi gelmeden çok önce tuzdan arındırma işlemi için altyapı yatırımlarını tamamlamamız, bu yöntemin gerektirdiği enerjiyi sağlamak için de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı için çalışmamız gerekiyordu ama yapmadık, yapamadık. Yine de hiçbir şey için geç değil. İfade ettiğim yöntemler kamuoyunda bilinen, tartışılan çözüm yolları arasında yer alıyor, ancak zaman geçtikçe sorun da büyüyor. Bu nedenle geldiğimiz olumsuz noktayı milat alıp hemen bugünden kolları sıvamalıyız. Hem kent sakinlerinin huzur ve refahı hem de sanayi ve tarımın devamlılığı için buna mecburuz."

        Kestelli, 30 Ekim 2020'deki depremde zarar gören Borsa Sarayı'nın restorasyonu ve güçlendirmesi için çalışmaların sürdüğünü, kaynak için Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki arsalarını satışa çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Habertürk Anasayfa