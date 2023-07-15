İzmir için 'botanik turizm rotası oluşturma' önerisi

"AVRUPA'DAKİ KRALİYET BAHÇELERİNDEN BİLE DAHA YAŞLI"

Gaziemir'deki botanik bahçesinin Avrupa'nın en büyük botanik bahçesi olan kraliyet bahçelerinden bile yaşlı olduğunu belirten Prof. Dr. Şenol, şunları söyledi:

"12 bin bitkisel çeşitliliğe sahip Anadolu'nun coğrafyasının ilk önemli çalışmaların yapıldığı alan olması anlamında ve 320 yıllık bir geçmişi ifade etmesi anlamında çok önemli bir nokta. Avrupa'nın büyük diyebileceğimiz en büyük botanik bahçelerinden, kraliyet bahçelerinden bile yaşça çok büyük bir bahçeden bahsediyoruz. Burası Meles'in doğduğu noktaya çok yakın. Meles Çayı'nın hemen yanında bulunuyor. Meles ve Yeşildere'nin rehabilitasyonu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği proje çalışmaları var.