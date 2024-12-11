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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Su kuyusunda biten hayat - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bir hayat su kuyusunda son buldu!

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, su kuyusuna düşen 81 yaşındaki Fatma Ballı hayatını kaybetti. Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:44
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        Su kuyusunda kahreden ölüm!
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        İzmir'de olay, Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Bademli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ballı, evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.

        KUYUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        AA'da yer alan habere göre durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kuyudan çıkarılan Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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