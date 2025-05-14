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        Haberler Gündem Güncel İzmir haberleri: Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde 7 yıl sonra dava açıldı! | Son dakika haberi | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde 7 yıl sonra dava açıldı!

        Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 27 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 7 yıl önce bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve 5 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğu, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığı, Büyükışık'ın sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğu ve ardından cansız bedenin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:29
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        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
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        İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölü bulunması ile ilgili 5 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        DHA'nın haberine göre emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018’de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu.

        İHBARIN SAHİBİ DE BELİRLENDİ

        Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı. Olay yerindeki kayıtlar yeniden incelenirken, 2018'de 112'ye yapılan ihbarın sahibi de belirlendi.

        DAĞCILIK FEDERASYONU GÖREVLİLERİ DE ANALİZDE BULUNDU

        Soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği şantiyede, 27 metre yükseklikten düşme ihtimali uzman ekipler tarafından incelendi. Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerince olay yerinde yapılan teknik analizlerin yanı sıra Büyükışık'a ait cep telefonunda parmak izi ve dijital izler de soruşturma kapsamında araştırıldı. Büyükışık'ın elektronik posta yazışmaları ve kıyafetleri üzerindeki kriminal deliller de dosyaya eklendi.

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        "YÜKSEKTEN DÜŞME İLE UYUMLU DEĞİL"

        İncelemeler sonucunda, Dorukhan Büyükışık'ın aracıyla şantiyeye giriş yaptığı, H.K.'nin görevli olduğu bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat sahasına girdiği belirlendi.

        İFADELER ÇELİŞKİLİ BULUNDU

        Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç., yakın bir bölgede bekçi A.G.'nin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğu, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığı, Büyükışık'ın sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğu ve ardından cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği belirlendi.

        5 ŞÜPHELİ İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

        İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, olay yerinde bulunan şüphelilerin birlikte hareket ederek Dorukhan Büyükışık'ı kasten öldürdüklerine kanaat getirdi.

        H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan olayın ardından 8 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan başka bir dava açıldığı bildirildi.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Ethem Büyükışık
        #Dorukhan Büyükışık
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