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Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği iddia edilen oğlunun şüpheli ölümünü 5 yıldır aydınlatmak için mücadele veriyor. Acılı baba, "Biricik oğlum vücudunda tek bir çizik, kıyafetlerinde yırtık olmadan nasıl olur da 27 metreden düşer" diye soruyor.

Emekli tümgeneralin oğlunun ölümünde yeni gelişme Haberi Görüntüle

Yıllardır olayın peşini bırakmayan emekli Tümgeneral'e göre artık tüm deliller cinayete işaret ediyor. Son gelişme ise kritik bir öneme sahip. Adalet Bakanlığı, soruşturma dosyasının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ankara’ya aldı. Dosya kanun yararına bozuldu. Dosya yeniden yargılanma yapılmak üzere Yargıtay’a gönderildi.

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ADALET BAKANLIĞI "KANUN YARARINA BOZMA" KARARI VERDİ Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, o günden bugüne yaşananları olay yerinde Habertürk'e anlatmıştı. Oğlu Dorukhan'ın yüksekten düşerek ölmediğini, cinayete kurban gittiğini kanıtlamaya çalıştı. Israrla oğlunun ölümüyle ilgili sahte delillerin üretildiğini iddia etti. Kamuoyunda ses getiren acılı babayı dinleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un girişimleriyle dosya yeni boyut kazandı. Adalet arayan acılı babanın dosyayla ilgili "kanun yararına bozma" talebi kabul edildi.

DOSYA İZMİR’DEN ANKARA’YA ALINDI 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında evlerinin yakınında gece yarısı yürüyüşe gitmişti. Ertesi sabah bir inşaat alanında cansız bedeni bulundu. Emekli Tümgeneral dedektif gibi iz sürerken Adli Tıp Kurumu'nun "yüksekten düşme ve darp" raporuna itirazları olmuştu. REKLAM Yıllardır organize bir suç çetesinin oğlunu ölüme götürdüğünü iddia eden emekli tümgeneralin tüm iddiaları dosyada yerini aldı. Gerçek dışı olarak görülen şüpheleri, esrarengiz ölümün yeniden araştırılması için yeni bir yol açtı. Dosya İzmir’den Ankara’ya alındı.

KANUN YARARINA BOZMA KARARI Kanun yararına bozma kararında şu ifadelere yer verildi: "Yukarıda zikredilen birden çok rapor ve mütalaada ölümün şüpheli olabileceğine ilişkin değerlendirme ve tespitte bulunulması, öte yandan inceleme konusu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/60988 dosya numaralı soruşturmasıyla paralel olarak, müteffanın ölümüne ilişkin soruşturmada görev olan kolluk görevlileri haklarında şüphelilerle işbirliği içinde hareket ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/106697 dosya numaralı soruşturmasının hâlen derdest olduğunun belirtilmesi karşısında, Öncelikle şüpheli ölüm olayına ilişkin inceleme konusu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/60988 sayılı soruşturma dosyası ve ilgili kolluk görevlileri haklarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve görevi kötüye kullanma suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/106697 numaralı soruşturma dosyasının birbirine paralel olarak yürütülmesi gerektiği, her iki dosyada da elde edilecek delillerin diğer dosyadaki soruşturmayı etkilemesinin kaçınılmaz olduğu, bu bağlamda şüpheli kolluk görevlileri haklarındaki 2021/106697 numaralı soruşturma dosyasındaki tüm bilgi ve belge örneklerinin inceleme konusu 2018/60988 sayılı soruşturma dosya kapsamına getirtilmesi, her iki dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tüm delillerin birbiri ile mukayese edilmek suretiyle yeniden değerlendirilmesi, çelişkili ve birbiri ile örtüşmeyen hususlarda şüpheli, tanık ve ilgililerin beyanlarına başvurulması ve gerek görülmesi hâlinde olay yerinde keşif icra edilmek suretiyle alanında uzman bilirkişi ve kurumlardan bilirkişi raporu aldırılarak olayın aydınlatılmasına yarar delillerin toplanması sonrasında yapılacak inceleme sonucuna göre şüphelilerin hukukî durumunun takdir ve tayin edilmesi, REKLAM Yapılacak tüm araştırmalara rağmen şüpheliye ulaşılamaması hâlinde ise daimi arama kararı alınarak dava zaman aşımı süresinin sonuna kadar evrakın takibinin gerektiği gözetilmeksizin, eksik soruşturmaya dayalı olarak verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itiraz üzerine, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir."

SAHTE DELİL ÜRETENLER KİM? Adalet Bakanlığı dosyayı her detayıyla inceledi. Yıllardır dosya üzerinde acısını bir tarafa koyarak delil toplayan emekli Tümgeneralin şüphelerinin olayın aydınlatılmasındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı. Dosyada şüpheli sayısı yükseldi. İnşaat bekçisi, firma yetkilileri ile bazı kamu görevlileri şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi.

NE OLMUŞTU? Ethem Büyükışık’ın 27 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere’de bulunan evlerinin yakınında yürüyüşe çıkmış sabah saatlerinde ise Dorukhan Büyükışık’ın cansız bedeni bölgede bulunan bir inşaat şantiyesi yanında bulunmuştu. Olay yerine gelen polisler Dorukhan Büyükışık’ın intihar ettiğini iddia etmiş ancak Adli Tıp Uzmanı "Yüksekten düşme bulgusu yok" demiş, buna rağmen polisler yeterli bir tahkikat yapmamıştı. Söz konusu olay yeri videolarının yıllarca saklandığı ve bölgede bulunan kamera kayıtlarının da yok edildiği tespit edilmişti. Oğlunun ölümüyle ilgili büyük bir mücadele başlatan baba Ethem Büyükışık, olayın cinayet olduğunu iddia etmişti. İddiasına ilişkin de çok sayıda resmî rapor hazırlatan baba Ethem Büyükışık’ın dosyasının kapatılması için hem jandarma, hem emniyet, hem yargı, hem de Adli Tıp’ta bulunan bazı personellerin birlikte cinayeti örtbas etmeye çalıştığını ortaya koymuştu. Jandarma Kriminal Laboravutar Amirliği de polisin olay yerinde çektiği görüntülerdeki konuşmaları değiştirerek bir rapor hazırlamıştı. Ethem Büyükışık bir an önce oğlunun ölümündeki sır perdesinin aralanmasını istiyor.