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Tarih 13 Mayıs 2018, yer İzmir Narlıdere, Dorukhan Büyükışık o tarihte 27 yaşında. Anne ve babasıyla yaşadığı evden gece saatlerinde arabayla çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Yıllar sonra dosyaya giren yol üzerindeki bir kamera görüntüsü Dorukhan’ın son anlarını gösteriyor. Görüntülerde Emekli Tümgeneral’in oğlu arabasından iniyor, sonunda bir inşaat şantiyesi olan toprak yolda yürüyor. Sabah saatlerinde ise anne ve baba Büyükışık aldıkları kara haberle yıkılıyor. Çocukları bir inşaatın zemininde ölü bulunuyor.

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever’e konuşan Emekli tümgeneral ise “16 yıl cephede savaştım, çok olay yeri gördüm. Oğlumu görür görmez bunun bir cinayet olduğunu anladım. Üstü başı tertemizdi. Bu kadar yüksekten düşmeye hiçbir parçalanma yoktu. Oğlum sırtına bir inşaat demiri vurularak darp edilerek öldürüldü. Bu inşaat demiri 8 kaburga kemiğini kırdı ve iç organlarda büyük bir tahribata sebep oldu. Bu tahribat sebebi ile büyük bir iç kanama geçirdi. Oğlumun ölüm nedeni kesinlikle sırtına vurulan inşaat demiri sebebi ile oldu. Bu kesin. Daha sonra düştü süsü vermek için de taşıyıp götürdüler” diyor.

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Emekli komutan Büyükışık, olayla ilgili uzman akademisyenlerden oğlunun fiziği, olay yeri, otopsi, olay yeri video kayıt dökümleri gibi birçok konuda bilimsel görüşler almış. Adalet Bakanlığı, jandarma, emniyet, adli tıp ve savcılığa başvurmuş. Öte yandan görevini kötüye kullandığını ileri sürdüğü İzmir Başsavcı vekilini ise HSK’ya, adli tıp, emniyet ve jandarmayı ise savcılığa şikayet etmiş.

Jandarma Kriminal Laboratuvarı görevlilerini şikayet etme gerekçesi ise emekli tümgeneralin 2,5 yılın sonunda dosyaya gelen olay yeri inceleme görüntülerinde eksiklikler olduğunu iddia etmesi. Büyükışık, dosyaya girmeyen 7 adet görüntüye kendi çabasıyla ulaştığını söylüyor. Videolar, olay yerinde inceleme yapılırken kayda alınan diyalogları içeriyor.

'OLAY YERİNDE DELİLLER YER DEĞİŞTİRDİ' İDDİASI

27 yaşındaki Dorukhan’ın ölü muayenesi yapılırken çekilen videoda doktor, “yüksekten düşme değil telefonu yukarıda” diyor. Polis ise, “yüksekten düşme” yorumu yapıyor. Bir diğer video ise Dorukhan’ın aracı incelenirken kayda alınıyor. İşte o videodaki konuşmalar;

“-Ne telefon var ne bir şey.

-Cüneyt...

-Efendim ağabey?

-Sana zahmet savcı beye araçta herhangi bir şey yok der misin? Fotoğraf kamera yaptık diye.

-Tabi ki

-Anahtarı da götürebilirsin.

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-Yalnız telefon da buradaydı.

-Neredeydi?

-Arabadaydı. Emre vermiş.

-Emre buradaydı

-Sadece fotoğraf kamera yaptık herhangi bir şey yok olayla bağlantılı olduğunu"

Tüm bu diyaloglar, telefonun imaj kaydı, emekli tümgeneralin iddiasına göre sabah 08.30 civarına kadar telefonun kullanılmadığını ve yer değiştirmediğini gösteriyor. Ancak iddiaya göre olay yeri ekibi inceleme yaparken veya öncesinde telefon yer değiştirmiş. Emekli komutan, olay yeri inceleme görüntülerine dayanarak delillerin bozulduğunu ileri sürüyor. Ancak Jandarma Kriminal’den gelen raporda ses kaydının dökümünde farklılıklar yer alıyor. Telefonun arabada olduğuna yönelik ifadeler ve polis isimleri raporda yer almıyor.

Rapordaki bu farklılıkları fark eden emekli tümgeneral iddialarını şöyle sürdürdü: "Biz bu telefonun arabada olduğuna dair tapeyi alabilmek için Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderdik. Ses dökümünü istedik. Bizim çıplak kulakla duyduğumuz bütün sesleri dinlettim. Bu sesleri laboratuvar ortamında dinleyen iki jandarma ses uzmanı 'biz duymadık' dediler ve tapeye yazmadılar. Bu durumu Jandarma Genel Komutanı ile görüştüm. Buna rağmen Jandarma Genel Komutanı ve Komutan Yardımcısı idari soruşturma sonucunda elde yeterli bilgi bulgu yok bir suç unsuru yok diye bana yazı yazdılar.”

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SAVCI JANDARMA PERSONELİNİN 7 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda suç unsuru tespit ederek, yanlış rapor düzenlediği iddiasıyla 2 jandarma personeli hakkında "gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık yapma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Mahkemede kabul aşamasında olan dosya kabul edilirse jandarma personeli emekli tümgeneralin oğlundaki en önemli delille oynadığı gerekçesiyle yargılanacak.

Geçtiğimiz günlerde olay yerinde delil kararttığı iddiasıyla Büyükışık’ın şikayetçi olduğu polisler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da 2021’de takipsizlik verdiği dosyayı raftan indirmiş yeniden soruşturma başlatmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir