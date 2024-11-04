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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: 22 Milyon TL'lik kuyumcu dolandırıcılığında flaş gelişme | Son dakika haberleri

        22 Milyon TL'lik kuyumcu dolandırıcılığında flaş gelişme!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 23 vatandaşı yaklaşık 22 milyon lira dolandıran kuyumcu kardeşler 41 yaşındaki İ.K. ile kardeşi Y.K, İzmir ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:00
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        22 Milyon TL'lik kuyumcu dolandırıcılığında flaş gelişme!
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        İzmir'de edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı’na gelen ve yüksek kâr vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar.

        KUYUMCU KARDEŞLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. (41) ve kardeşi Y.K.’den şikayetçi oldular.

        23 KİŞİYİ 22 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

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        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı ‘yüksek kar vaadiyle’ yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.’yi yakalama çalışması başlatıldı.

        İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, İ.K., ise İstanbul’da yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
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