Bakan Ersoy incelemelerde bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de yenileme çalışması devam eden eski Tekel Fabrikası'nda inceleme yaptı. Ersoy, projenin son durumu hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti. Mehmet Nuri Ersoy, müzeye dönüştürülecek olan fabrika hakkında "Bittiği zaman İzmir'in çok ihtiyaç duyduğu kültür sanat adına çok önemli bir merkez haline gelecek" dedi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de yenileme çalışması devam eden Eski Tekel Fabrikası'nda inceleme yaptı. Ersoy, projenin son durumu hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Mehmet Nuri Ersoy, projenin çok hızlı ilerlediğini, 2023 mart sonuna kadar açılışını yapmayı planladıklarını söyledi. Ersoy, projenin 17 dönüm arazi üzerinde 20 bin metrekarelik kapalı alanı kapsadığını belirterek, "Bittiği zaman İzmir'in çok ihtiyaç duyduğu kültür - sanat adına çok önemli bir merkez haline gelecek. Biliyorsunuz 2023 yılı itibarıyla Kültür Yolu Festivalleri kapsamına İzmir de dahil edilmiş oluyor. Mart sonunda burayı hizmete açtıktan sonra, nisan sonunda da Kültür Yolu Festivali İzmir'de gerçekleştirilmiş olacak" dedi.

İzmir'de 2 yıl önceki depremde Resim Heykel Müzesi'nin hasar gördüğünü hatırlatan Mehmet Nuri Ersoy, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: Resim Heykel Müzemizi buraya alıyoruz, onun yanında bir arkeoloji müzesi alıyoruz. İçinde farklı türden kütüphanelerimiz oluyor; hem çocuk kütüphanesi hem normal her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane. Aynı zamanda bir tane de ihtisas kütüphanesi bulunuyor. Yine içinde sanat merkezlerimiz olacak. Sanat atölyelerinin olduğu noktalar olacak ve etkinlik alanları olacak. Açıldığı zaman İzmir'in mevsimsel özelliğine de uygun olacak şekilde 12 ay yoğun bir şekilde kullanılan bir merkez haline gelecek."

Mehmet Nuri Ersoy, proje üzerinde sürekli çalıştıklarını dile getirerek, "Ben bitmiş halini de çok iyi biliyorum projenin, nasıl biteceğini de çok çok iyi biliyorum ama dediğim gibi bizim için binaların restorasyonları, renovasyonu önemli ama bu binanın bedeni aslında. Önemli olan bedeni oluşturduktan sonra binanın o bedene ruhunu vermek. O ruhu da biz kültür yolu festivalleriyle veriyoruz" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi ile ilgili bazı eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: Bir kere yapılmasını istemeyenler dışında çok büyük bir kesim de yapılmasını istiyor. Öncelikle onu özellikle vurgulamak istiyorum. Karşı çıkanların belirttiği noktaların çok büyük bir kısmının aslında proje askıya çıktığı zaman endişelerine yer vermeyecek şekilde projenin, planlamanın doğru yapıldığını göreceksiniz. Daha önce de belirttiğim gibi İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğu zaman biz siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. İzmir için gerekli olan, doğru olan, iyi çalışılmış projelere sırf siyaseten karşı çıkmamak gerekiyor. Siyasi stratejinize uymuyor diye karşı çıkmamanız gerekiyor.

Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in turizmle, kültür sanatla, gastronomisiyle ekonomisini şekillendirmesi gereken bir şehir olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Turizm dediğiniz zaman bu söylemle, beyanat vererek olacak bir konumlama değil. Sizin hava trafiklerini oluşturmanız lazım. Hava trafikleri içinde cazibe noktaları yaratmanız lazım. Yani belli doğru projeleri planlayıp, İzmir'in dokusuna zarar vermeden doğru projeleri planlayıp hayata geçirmeniz gerekiyor ama sadece siyaseten bazı şeylere 'hayır' derseniz, her yapılan projeye, 'rant projesi' deyip kestirip atmaya çalışırsanız, bu İzmir halkına ihanet olur diye düşünüyorum.

İzmir'in kentsel dönüşüm gibi turizm dönüşüm sıkıntısının da olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, kentte tek tip olarak sadece Türk misafirlere, hafta sonuna dayalı bir sistem oluşturulduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, bu nedenle İzmir'de bir turizm dönüşümü gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim hazırladığımız Ege Turizm Merkezleri gibi dünya çapında çalışılmış, birçok üniversiteden ve birçok akademisyenin görüşü alınarak hazırlanmış projelerle gerçekleştirilebilir ama dediğim gibi biz herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Onların belirttiği hassasiyetleri de göz önüne alarak planlarımızı şekillendiriyoruz. Yoksa biz bu planı bir yıl önce de askıya çıkabilirdik. Hayır öyle yapmıyoruz; bize söylenen her türlü eleştiriyi, doğru bir şekilde bilimsel olarak araştırıp, sonuçlandırıp ona göre projemizi ve planlarımızı şekillendiriyoruz. Aralık ayında proje askıya çıktığı zaman zaten birçok şeyin, endişelerin giderilmiş olduğunu da hep beraber göreceğiz.