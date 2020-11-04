102 saat sonra can dostu kurtarıldı!

İzmir´de Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı´nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı.

102 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi kurtardı.

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ENKAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.