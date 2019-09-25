Görüntüler tekrar büyük tepki çekti

İzmir Karabağlar 75. Yıl Ortaokulu'ndaki şiddet görüntüleri sosyal medyada infial uyandırdı. Görüntülerde müdür yardımcısının bir çocuğu başka bir çocuğun yanında acımasızca dövdüğü görülüyor.

M.Ç'nin bir öğrenciye okula tişörtle gelmesi, başka bir öğrenciyi de arkadaşlarına küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.

Ancak bugün sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı.

Geçen yıl Kasım ayında yaşanana olayın ardından veliler tepki göstermiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

HERKES ÖĞRETMENE NE CEZA VERİLDİĞİNİ SORDU?

Twitter kullanıcıları görüntülerin yayılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Ziya Selçuk etiketleyerek müdürü yardımcısı hakkında işlem başlatılmasını istedi. Görüntülerin eski olduğunu öğrenen bir kısım kullanıcı ise soruşturmanın sonucunda ne olduğunu sordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: DAVA SÜRÜYOR

Tepkiler üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yaparak öğretmenin açığa alındığını, hakkındaki kamu davasının ise halen devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2018 Yılı Kasım ayında ilimiz okulunda yaşanan ve bugün kamuoyuna yansıyan "şiddet görüntüleri" ile ilgili olarak, söz konusu Okul Müdür Yardımcısı, o süreçte soruşturma açılarak açığa alınmış olup, hakkında cezai işlemler uygulanmıştır. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir"

TEPKİLER DİNMEDİ

Açıklamaya karşın Twitter'da tepkiler dinmedi. İşte bazı yorumlar:

- Bir çocuğa veya kendinden güçsüz herhangi bir canlıya eli nasıl kalkar bir insanın, anlamak mümkün değil. Bir de öğretmen olacak. Yazık.

- Belki öğretmenleri de anlamak lazım diyeceğim ama çocuk çok büyük bir suç işlememiş ki. Dövmek için bahane arayan idarecilerin psikolojik tedavi görmesi lazım.

- Bütün çocukluğumuz böyle geçti, şimdi çocuklarımız... Hiçbir şey değişmedi bu memlekette.

- Artık birçok şey sosyal medyada oluşan basıncın büyüklüğüne göre adliyeye yansıyor, üzücü bir durum ama maalesef ki böyle. Bu kişi zaten soruşturma geçiriyormuş ama Sümen altı edilme olasılığı da var. O nedenle de sosyal medyada daha da dillendirmek lazım, ancak bu şekilde yankı bulabilir.

-Bunun gibi bir çok öğretmen hala şiddet göstermeye devam ediyor inanın ama insanların elinde ispat olmayınca karşıdaki kisiler çok rahat inkar edebiliyor. Yazıklar olsun bu gibilere!