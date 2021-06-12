Toprak altından çıkarıldı... 1800 yıllık!

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.
Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık bir kadın heykeli bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.
Torbalı’nın ilk çağ tarihi çok eskiye dayanıyor. Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulan bugünkü Torbalı'daki ilk yerleşimin Ephessos (Selçuk),Smyrna (İzmir),Kolophon (Değirmendere),Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede, M.Ö. 3 bin yıllarında gerçekleştiği biliniyor.
Yöredeki en erken yerleşim Metropolis Antik Kenti'nde ortaya çıktığı belirtiliyor. Metropolis kentiyle birlikte M.Ö. 2 bin 500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, M.Ö. 7’inci yüzyılda Lydia zamanında da en parlak çağını yaşadığı anlaşılıyor.
Torbalı’nın adını Metropolis’in diğer adı olan Triyanna veya Tripolis’ten aldığı sanılıyor. Metropolis “Ana Tanrıça’nın Kenti” anlamına geliyor. Ünlü tarihçi Strabon bu kentin antik çağda ünlü bir şarap merkezi olduğunu belirtiyor.
Metropolis’in önemi İzmir ve Efes arasındaki ana yol üzerindeki stratejik bir tepe ve eteklerinde kurulmuş olmasında yatıyor. Her türlü ticari malın rahatça ulaştırılabildiği bu küçük fakat önemli kent, çevresindeki verimli ovalardan sağlanan gelirlerle geliştiği özellikle şarap üreticiliğiyle ünlendiği ifade ediliyor. Metropolis’in bir başka önemi ise Priene dışında nadiren görülen Helenistik Dönem anıtlarına sahip olması. Metropolis kent tepesi hala Yeniköy ve Özbey köyleri arasında üzeri zeytin ve çam ağaçlarıyla örtülü Kocadiz Dağı’nın eteklerinde bulunuyor.
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