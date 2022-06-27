Ege Üniversitesi (EÜ) Yerleşkesi içinde 13 sera ile ağaç parkı olarak bilinen arboretum ve kurutulmuş bitki koleksiyonlarının bulunduğu herbaryumdan oluşan 20 bin metrekarelik Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, farklı bir dünyaya götürüyor.