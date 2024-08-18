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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi | Son dakika haberleri

        İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

        Türkiye'nin alavlerle mücadelesi sürerken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:28
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          İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

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          Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

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          Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

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          Dron ile çekilen görüntülerde, zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

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          Yangın bölgesinde helikopter ve yer ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.

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          ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.

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        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
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