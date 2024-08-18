İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
Türkiye'nin alavlerle mücadelesi sürerken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar havadan görüntülendi.
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.
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Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
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Dron ile çekilen görüntülerde, zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.
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Yangın bölgesinde helikopter ve yer ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.
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ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.
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