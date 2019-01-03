İzmir'in Beydağ ilçesinde ayaklarından iple trafik levhalarına bağlanmış inek ölü bulundu.

Mutaflar Mahallesi Muhtarı Muhammed Yörükoğlu, yaptığı açıklamada, Mersindere mevkisindeki trafik levhalarına ön ayaklarından bağlanmış halde ölü inek gördüklerini belirtti.

Jandarma ekiplerine durumu bildirdiklerini anlatan Yörükoğlu, "İneğin çalıntı olduğunu tahmin ediyoruz. Kulak küpeleri de kesilmiş. Bu bölgede çalınan bir hayvanımız yok. Başka bir yerden çalınarak burada ölüme terk edildiğini düşünüyoruz." dedi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.