Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yolunda, Narlıdere'den Balçova istikametine ilerleyen Mustafa Kılıç (25) idaresindeki 35 AZ 258 plakalı hafif ticari araç, kenarda bulunan çitleri yıktıktan sonra ağaca çarptı.

Sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Kılıç'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.