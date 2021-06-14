İzmir'de ölümlü kaza

İHA

Olay saat 23.00 sıralarında Tire-Gökçen yolunda meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Bacaksız (60) ve eşi Remziye Bacaksız, Boynuyoğun Köyü'nden, Tire istikametine yaya olarak yürüyordu. Bu esnada, Gökçen yönünden Tire istikametine seyir halinde olan bir araç, Yaşar Bacaksız'a hızla çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adam ağır şekilde yaralandı.

Remziye Bacaksız'ın çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar, çiftin yardımına koştu. Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan eşi Remziye Bacaksız sinir krizi geçirdi.

Yayaya çarpan araç, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Araç, polisin yaptığı sıkı takip sonucu olaydan yaklaşık 2 saat sonra Faik Tokluoğlu Bulvarı üzerinde park halinde buldu. Aracın sahibi H.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.