İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede 2 şüphelinin vatandaşlara borç para verip zorla senet imzalatan şahıslar olduğu bilgisini edindi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre sonra savcılık talimatı ile operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 dolu senet, 11 bin 200 lira para, 5 senet koçanı, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.