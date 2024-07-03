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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de tedirgin eden görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        İzmir'de tedirgin eden görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı

        İzmir'in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 26,4'e indi. Su miktarının son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi. Tedbirin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:35
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        • 1

          İzmir'de barajlar kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Kentin içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 26,4'e indi.

        • 2

          İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi.

        • 3

          Tahtalı'da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi.

        • 4

          İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı'ndan alınan su miktarının artırıldığını, kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığını ifade etti.

        • 5

          Tedbirin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

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