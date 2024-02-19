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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de taksicinin sırtına bıçak sapladı! "Bu nasıl adam, anlamadım" - Son dakika haberleri

        İzmir'de taksicinin sırtına bıçak sapladı! "Bu nasıl adam, anlamadım"

        İzmir'de paydos eden bir taksici, taksiye binmek isteyen bir kişinin makaslı saldırısına uğradı. Taksici sırtından yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 07:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:57
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        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
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        İzmir'in Konak ilçesinde, mesaisinin bitmesi nedeniyle yolcu almayan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37), kendisine küfreden kişi ile tartıştığı sırada makaslı saldırıya uğradı. Bu sırada yaralanan Serkan Aksakallı hastaneye giderek tedavi edildi. Aksakallı, "Geçen taksici meslektaşımızı, abimizi öldürdüler. Şimdi sıra bugün bize geldi. Yani biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hep iyilik yapıyoruz" dedi.

        Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Serkan Aksakallı (37), mesaisini bitirdikten sonra yaşamını sürdürdüğü mahalledeki bir kahvehaneye uğradı.

        Aksakallı kahvehaneye girdiği sırada, M.D. (30) taksinin boş olup olmadığını sorunca, Aksakallı mesaisini bitirdiğini söyleyerek kıraathaneye girdi. Bir süre kahvehanede duran Aksakallı, yemek yemek için kahvehaneden ayrıldı.

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        MAKASLA SIRTINDA YARALANDI

        Aksakallı'yı gören M.D., makas göstererek küfür etti. Bunun üzerine taksi şoförü Aksakallı ile M.D. arasında arbede başladı. Kahvehanedeki vatandaşların yardımı ile ikili arasındaki kavga sona erdiği sırada, M.D. elindeki makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı.

        Serkan Aksakallı kendi imkanları ile hastaneye giderken, şüpheli M.D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Serkan Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavi sonrasında polis merkezine giden taksi şoförü Aksakallı, M.D.'den şikayetçi oldu.

        YARALANAN TAKSİCİ OLAY ANINI ANLATTI

        Sırtına aldığı makas darbesi ile yaralanan taksi şoförü Serkan Aksakallı, olay anını anlattı. Aksakallı, "Ben çay ocağının önünde dururken, karşıdan bir vatandaş bana el salladı. Bana, 'Boş musun' dedi, ben de 'Kapattım' dedim aracımı. Aradan 5 dakika sonra ben içeriye girdim. Bir bardak çayımı içip evime dönecektim. Sabah 08.00'de açtım arabamı, gece 02.30'da arabamı kapatıyorum. Ben de o esnada tansiyonum biraz düşünce mecbur yemek yemek istedi canım. Evime geçiyordum. Evime de geçerken o kişiyi tekrar gördüm. O kişi bana, oradan küfür etmeye başladı. Ben de o esnada dedim ki, 'Kardeşim bana mı küfür ediyorsun.' Elinde de makas sinkaflı konuşmaya başladı. 'Ben de neden böyle yapıyorsun' dedim, yere yatırdım. Yere yatırırken benim sırtıma makası soktu" dedi.

        Aksakallı, "Devletimizden önlem istiyoruz. Her gün böyle bir kötü kötü şeyler duyuyoruz. Herkes üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Geçen taksici meslektaşımızı, abimizi öldürdüler. Şimdi sıra bugün bize geldi. Yani biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hep iyilik yapıyoruz. Hep hizmet ediyoruz. Hep güzellikle götürelim diyoruz. İnsanca gidelim gelelim diyoruz. Ama millet anlamıyor. Millet içiyor uyuşturucuları ondan sonra bize saldırmaya başlıyorlar. Herifin üstünden de makas çıktı, ustura çıktı, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam, anlamadım. Doktor bana 'Birazcık daha, bir santim daha girse, seni burada serumla tüple besleyecektik, yoğun bakıma alacaktık. Allah'tan bir parmak sıyırmışsınız, kurtarmışsınız' dedi. Yani resmen bu canlı canlı adam öldürmeye teşebbüstür. Kasten yaralamadır" şeklinde konuştu.

        ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Olayda taksici Serkan Aksakallı'yı makasla sırtından bıçaklayan M.D.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. M.D.'nin önce sağlık kontrolünden geçirileceği daha sonra da adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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