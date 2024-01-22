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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü

        İzmir'de sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü

        İzmir'de sokakta tartıştığı şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişi hakkında, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 04:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 04:17
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        Sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Yıldız Caddesi'nde yürüyen Medet Ferhan Şengün (33) ile yanından geçen A.B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y, bıçakla Şengün'ü yaralayıp uzaklaştı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Medet Ferhan Şengün (33)
        Medet Ferhan Şengün (33)

        AA'nın haberine göre; göğsünden bıçaklanan Şengün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailesinin, Şengün hakkında yaklaşık 10 gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.B.Y'yi yakaladı. "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunan şüphelinin, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüpheli A.B.Y'nin, elindeki bıçakla Şengün'ü kovalarken yere düşmesi, ikili arasında arbede yaşanması yer alıyor.

        Kayıtlarda Şengün'ün uzaklaştığı ve şüphelinin kalktıktan sonra yere düşürdüğü nesneyi aldığı görülüyor.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #karabağlar
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