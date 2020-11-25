İzmir'de piknik ve eğlence tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynaklar Mahallesi'ndeki tesisin restoran bölümünde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşın bir saat süren çalışma sonucu, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Tesisin restoran bölümü ise tamamen yandı.

Yangının, çatı kısmında yapılan izolasyon çalışması sırasında çıktığı ileri sürüldü.