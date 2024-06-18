İzmir'de otluk alan yangını 2 metruk villaya sıçradı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler, bölgede uzun süredir inşaat halinde bulunan 2 villaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1,5 saatte söndürüldü
Yangın, saat 21.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Villaların yanında bulunan otluk alanda çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek uzun süredir inşaat halinde bulunan villalardan 2'sine sıçradı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
DHA'nın haberine göre; 6 itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, saat 22.30 sıralarında söndürüldü. Bölgeye soğutma çalışmaları yapılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.