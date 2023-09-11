İzmir'de çıkan yangın kontrol altında
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevler kısa bir süre sonra kontrol altına alındı
Giriş: 11.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:50
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.