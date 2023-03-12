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İzmir'de metruk bina parka halindeki otomobilin üzerine çöktü

İzmir'de metruk binanın bir bölümü, park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaşamadığı binanın, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli olduğu, bu nedenle de izinsiz herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi

Giriş: 12.03.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de metruk bina aracın üzerine çöktü - Öne çıkan haberler
DHA

İzmir'de metruk binanın bir bölümü, parka halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın bir bölümü gürültüyle çöktü.

OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Binanı bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilin ön bölümü büyük hasar gördü.

ZABITA VE AFAD SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

ENKAZDA ARAMA YAPILDI

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, kokuya duyarlı köpeklerle enkazda arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

ANITLAR KURULU TESCİLLİ

Öte yandan, Anıtlar Kurulu tarafından binanın tarihi değeri nedeniyle tescilli olduğu, bu yüzden de izinsiz herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.

"HEPİMİZ ÇOK KORKTUK"

Çökmenin meydana geldiği sokakta kafe işleten Ümit Karataş, olayı duyar duymaz korkuyla geldiğini belirterek, "Burası eski bir Rum evi, yıllardır kimse yoktu. Allahtan kimse yoktu, hepimiz çok korktuk" dedi.

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