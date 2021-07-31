23 Ağustos’a kadar devam edecek olan Delta Aquarids meteor yağmuru Türkiye’deki insanları heyecanlandırırken davetsiz bir misafir dün gece İzmir’de gökyüzünü aydınlattı.

Sosyal medyanın da gündemine oturan bu konu hakkında sayısız paylaşım yapıldı. Çevredekiler ve sosyal medya kullanıcıları, meteorun yüksek miktarda ses ve ışığa sebep olduğunu söyledi.