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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de lüks sitede korkutan yangın | Son dakika haberleri

        İzmir'de lüks sitede korkutan yangın

        İzmir'de lüks sitenin 14'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangının büyüme ihtimaline karşılık site boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 01:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 01:58
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        Lüks sitede korkutan yangın
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        Yangın, saat 23.15 sıralarında Bornova ilçesi 364/11 Sokak'ta bulunan lüks sitede meydana geldi.

        Sitenin C bloğunun 14'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; tedbir amaçlı bütün site boşaltılırken, polis yolu çift yönlü kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

        Yangının söndürülmesinin ardından site sakinleri evlerine girerken, trafik akışı da normale döndü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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        #İzmir
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        #Son dakika haberler
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