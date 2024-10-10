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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan oda başkanı yakalandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan oda başkanı yakalandı

        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 01:27 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:28
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        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan oda başkanı yakalandı
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        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçlamasıyla görülen davada 5 yıl hapis cezası verilmesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin kararı onamasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre; Gaziemir'de bir adreste polis ekiplerince yakalanan Anık'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Celil Anık, 2005 yılından bu yana İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığını yürütüyor.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Celil Anık
        #İzmir
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