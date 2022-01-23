İzmir'de keşfedilen yeni bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı

"Bu bitki yıllar boyunca Nif Dağı'nın zirvesinde gözle görünürlüğü oldukça fazla olmasına ve 1700'den fazla bireyinin bulunmasına rağmen fark edilememiş. Dağın zirvesi çok ulaşılabilir bir alan ve burada bizler de dahil birçok akademisyen tarafından sayısız çalışma yapılmış.