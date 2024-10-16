İzmir'de kadınlara özel "Savunma Atölyesi"

Son yıllarda gittikçe artan kadına şiddet olayları ülke gündemini derinden etkilerken, kendini korumak isteyen kadınları da farklı yöntem arayışına itiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kadınların bu yöndeki taleplerini üzerine Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Karşıyaka Örnekköy'deki yerleşkesinde Temel Savunma Atölyesi başlatıldı.

Şiddet olaylarına karşı kadınların kendini savunmasına destek olmak için hayata geçirilen çalışma, Krav Maga eğitmeni Çiğdem Ergüz yönetiminde düzenleniyor.

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İki ay boyunca salı ve perşembe günleri 11.30-13.00 arasında gerçekleştirilen atölye, ülkemizde yaşayan kadınların en büyük sorununa karşı 'minimum güç maksimum etki' prensibiyle temel savunma yöntemlerini gösteriyor.

Atölyeye katılan kadınlara hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren Krav Maga eğitmeni Çiğdem Ergüz, "Asıl önceliğim, kadınlara dokunulmazlığı öğretmek. Kadınlar hep 'Biz nasıl dövüşeceğiz? Bizim gücümüz yok' diye geliyor ama bizim prensibimiz minimum güç, maksimum etki. Krav Maga, aslında askeri bir sistemdir ama burada kadınların özellikle sokak tehditlerine karşı uygulayabileceği bir sistemi öğretiyoruz. Atölyemizde bilekten yakalama, omuz ve kollardan yakalayıp silkeleme, cinsel saldırı gibi durumlara karşı olası senaryolar üzerinden eğitim veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bu çalışmanın sonunda kadınların çevresel ve zihinsel farkındalığı gelişecek, fiziksel gelişimleri fark edilecek. Umarım olumsuz bir durumla karşılaşmazlar ancak karşılaşırlarsa bu eğitimlerin etkisini görecekler" dedi.

"BAŞKA KADINLARIN DA HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİM"

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7 yıl önce temel savunma yöntemlerinin ihtiyacını hissederek Krav Maga'ya başladığını belirten Ergüz, "Gece geç saatlere kadar çalışıyordum ve sokaklar bana güvenli gelmiyordu. Kendimi savunma ihtiyacı doğdu ve öğrenebildiğimi gördükten sonra başka kadınların da hayatına dokunmak istedim. Son zamanlarda duyduğumuz haberler, bizi her dakika daha fazla ürkütür hale geldi. Bu yüzden olası bir durumla karşılaştığımızda en az zarar ile o durumdan kurtulmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN KADINLARIN KURSA KATILMASINI İSTERİM"

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Atölyede Krav Maga öğrenmeye başlayan Berra Duman Eraslan, ülkemizde yaşanan olaylara karşı kendini korumak istediğini belirtip, "Kadına şiddet olayları nedeniyle çok üzülüyorum. Sokaklarda yürüyememek, rahat hareket edememek, istediğimiz saatlerde dışarı çıkamamak bir kadının özgüvenini ve yaşam kalitesini düşürüyor. İnşallah biz de diğer ülkeler gibi daha çağdaş bir seviyeye ulaşırız. Kadınların böyle eğitimler alarak kendini koruması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bu tip kurslara katılma imkanı olamayabiliyor. Bütün kadınların böyle bir kursa katılmasını isterim. Dersin ilk günü üç hareket öğrendim kendime güven geldi. Bu üç hareketle bile kendimi koruyabileceğime inanıyorum" dedi.