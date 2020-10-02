AA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova Laka Mahallesi ile Torbalı Arslanlar Mahallesinde depolarda kumar oynandığı ihbarı üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 59 kişiye "kumar oynamak" suçundan 69 bin 420 lira, 29 kişiye "kapalı alanda tütün mamüllerini tüketmek" suçundan 5 bin 423 lira, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 30 kişiye 95 bin 400 lira, kimlik bildirimi yapamayan 5 kişiye de 935 lira olmak üzere toplam 171 bin 178 lira ceza kesildi.

"Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan 6 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 360 materyale el konuldu.

Kumar oynanan 2 depo mühürlendi.