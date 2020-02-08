İzmir'de FETÖ'ye 2 ayda büyük darbe

08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ile birlikte FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamların kullandığı ankesörlü-kontörlü tüm sabit hatları belirlemek için çalışma başlattı.
Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda mahrem imamların TSK'daki FETÖ üyelerine ulaşmak için kullandığı sabit hatlar tek tek belirlendi. Çalışmalar sonucu ülke genelinde mahrem imamların kullandığı belirlenen toplam 4 bin 530 sabit hat tespit edildi.
Tespit edilen sabit hatlardan bir veri havuzu oluşturuldu. Bu veri havuzunda bulunan hatlardan irtibat kurulan TSK mensubu kişiler de belirlendi.
BÜYÜK OPERASYONLAR İZMİR'DE
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ülke genelinde mahrem imamların kullandığı ankesörlü-kontörlü hatların bulunduğu 4 bin 530 sabit hattın bulunduğu bu veri havuzundan faydalanarak özellikle son iki ayda yaptığı operasyonlarla FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına büyük darbe vurdu.
İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın koordinesinde, MİT, Genelkurmay, TEM Daire Başkanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucu son iki ayda, 228’i muvazzaf, 14’ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 397 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. 3 ayrı operasyon ile haklarında gözaltı karar verilen şüphelilerden 357'si yakalandı.
214 TUTUKLU, 45 İTİRAFÇI
Gözaltına alınan şüphelilerden 214'ü ise tutuklanırken, 45'i itirafçı oldu. İtirafçı olan şüphelilerin FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması ile ilgili önemli bilgiler verdiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 88'inin mahkemeden adli kontrol şartı ile 6'sının ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Yine gözaltı listesinde bulunan 4 şüphelinin ise hakkında daha önce başka birimler tarafından işlem yapıldığı için haklarındaki gözaltı işlemlerinin iptal edildiği bildirildi. 3 soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İzmir'de son aylarda FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yapılan büyük operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
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