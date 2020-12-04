DHA

İddiaya göre, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ergin Ç., Buca ilçesindeki bir yakınının evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ergin Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Ergin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.