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İzmir'de evde korkutan yangın

İzmir Kemalpaşa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 23.03.2023 - 03:01 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de evde korkutan yangın
AA

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğukpınar Mahallesi 332 Sokak’ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan Yaşar A'nın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. AA'nın haberine göre; dumandan etkilenip Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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