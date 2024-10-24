İzmir'de evde çıkan yangındaki patlama anı kamerada

Yangın, dün geç saatlerde Kaynaklar Mahallesi 2114 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar olay yerinde itfaiye ekiplerini bekledikleri sırada, evde patlama meydana geldi.

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ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre; patlama ile alevler bir anda metlerce yükselirken çevredekiler panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürdü. Evde büyük çapta hasara yol açan yangında yaralanan olmadı.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yangın sırasında yaşanan patlama ve çevredekilerin panik anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.